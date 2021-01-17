استشهاد مدني وإصابة 8 آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة سجو بريف حلب الشمالي

حلب-سانا

استشهد مدني وأصيب آخرون بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بلدة سجو بريف حلب الشمالي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بانفجار عبوة ناسفة في سوق الخضار وسط بلدة سجو التابعة لمنطقة اعزاز بريف حلب الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في الممتلكات في محيط الانفجار.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل إرهابي من مرتزقة النظام التركي وإصابة 5 آخرين.

وتسود في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة والتحكم بمصير المدنيين فيها.