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المكسيك تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وألمانيا نحو 14 ألفاً

2021-01-17

مكسيكو سيتي وبرلين-سانا

سجلت المكسيك 20523 إصابة و1219 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى مليون و630258 في حين تجاوزت الوفيات حاجز 140 ألف حالة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظراً لقلة عدد الاختبارات.

وفي ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 13882 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و33518 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات بمقدار 445 حالة ليصل إلى 46419 وفاة.

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