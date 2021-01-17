العمل على فتح الطرقات التي تعرضت لاختناقات مرورية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة بطرطوس

طرطوس-سانا

تعمل الورشات التابعة لشركة الطرق ومديرية الموارد المائية والخدمات الفنية في محافظة طرطوس على تعزيل وفتح الطرقات التي تعرضت لاختناقات مرورية نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وبين مدير المواصلات الطرقية المهندس محمد يوسف في تصريح لمراسلة سانا إن المؤسسة بالتعاون مع عدد من الشركات الخدمية بطرطوس يواصلون العمل لفتح الطرقات في الأماكن التي شهدت اختناقات ومنها كوع الزرقات وبالقرب من مفرق النقيب والمشتل الزراعي مشيرا إلى أنه حدث توقف مؤقت للطريق نتيجة كثافة الأمطار التي أتت من المناطق الجبلية المحيطة به.

مدير الخدمات الفنية المهندس علي رستم أكد في تصريح مماثل أن عمال المديرية وآلياتها تؤازر الجهات الأخرى لفتح الطرقات التي تعرضت لاختناقات مرورية في موقع مفرق دوير الشيخ سعد والشيخ سعد وطريق الحميدية عند كلية الصيدلة.