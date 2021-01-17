الحرارة إلى انخفاض والجو ماطر في أغلب المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا والبحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية فوق أماكن متفرقة من البلاد تكون غزيرة أحياناً فوق المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…