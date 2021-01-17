البرازيل تتجاوز الـ 209 آلاف حالة وفاة بسبب كورونا وكندا تلامس الـ 18 ألفاً

برازيليا وأوتاوا-سانا

سجلت البرازيل 1050 حالة وفاة و 61567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في خامس يوم على التوالي تتجاوز فيه الوفيات حاجز الألف.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى ثمانية ملايين و455059 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 آلاف و296 حالة وفقا لإحصائية نشرتها وزارة الصحة البرازيلية الليلة الماضية .

ولا تزال البرازيل ثالث أكبر دولة في قائمة دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

وفي كندا تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا السبعمئة ألف إصابة والوفيات الـ 17ألفا .

وأفادت السلطات الصحية الكندية بتسجيل 702183 إصابة في المجمل حتى الآن فيما بلغت حصيلة الوفيات 17865 شخصا.