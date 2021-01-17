56 قتيلاً ضحايا زلزال جزيرة سولاويسي الأندونيسية

جاكرتا-سانا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي الأندونيسية إلى 56 قتيلاً فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات المحلية قولها إن الزلزال البالغة قوته 6.2 درجات والذي وقع فجر الجمعة الماضي تسبب بسقوط 56 قتيلاً ومئات الجرحى كما تسبب بتشريد الآلاف.

وأثار الذعر بين سكان غرب الجزيرة التي دمرها زلزال قوي عام 2018 أعقبه تسونامي أسفر عن سقوط نحو 3400 قتيل حيث يتواصل منذ يومين رفع عشرات الجثث من بين أنقاض مبان منهارة في ماموجو.

وفي حين فقد الآلاف منازلهم يرفض آخرون العودة إلى ديارهم خشية حصول هزات ارتدادية أو تسونامي كما حدث عام 2018.

وأعاقت الانهيارات الأرضية التي أعقبت الزلزال والأمطار الغزيرة الوصول إلى أحد الطرق الرئيسية في المنطقة كما تضرر المطار وأحد الفنادق بالإضافة إلى مقر الحاكم ولا يزال جزء من المنطقة بلا كهرباء.