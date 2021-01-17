سامسونغ تعتزم استخدام الهاتف الذكي كمفتاح للسيارة

سيؤول-سانا

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للصناعات الإلكترونية العمل بالشراكة مع شركات تصنيع السيارات أودي وبي إم دبليو وفورد وجينيسيس من أجل تحقيق حلم استخدام الهاتف الذكي كمفتاح لفتح باب السيارة.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي أنه يمكن فتح باب السيارة عند الوصول إليها باستخدام المفاتيح الرقمية الجديدة مشيرة إلى أن الميزة الجديدة قد تكون متاحة في شهر آب المقبل.

وأكد مسؤولو الشركة أنهم يعملون بنشاط من أجل توسيع شراكات سامسونغ في مجال السيارات بهدف تقديم هذه الميزة عبر مجموعة متنوعة من العلامات التجارية للسيارات بنماذجها.

وتعتبر سامسونغ من الشركات التي تحتل مواقع الصدارة في إنتاج الأجهزة المحمولة وتعمل بشكل مستمر على إطلاق إصدارات جديدة تغزو بها الأسواق العالمية.