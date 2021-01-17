صحيفة بريطانية: الاتحاد الأوروبي يخطط لمحاربة هيمنة الدولار في الأسواق العالمية

لندن-سانا

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن خطط للاتحاد الأوروبي لمحاربة هيمنة الدولار في الأسواق العالمية مشيرة إلى حاجة التكتل الأوروبي إلى إيجاد طرق لتعزيز دور اليورو على الساحة العالمية من خلال الدروس المستفادة من جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المفوضية الأوروبية قولها إنه من المقرر طرح مسألة الاعتماد على الدولار قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأكدت المصادر أن الوثيقة تتعلق بالتغلب على الصعوبات على غرار تلك التي واجهها الاتحاد الأوروبي بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العقوبات ضد إيران وكذلك عن الحاجة إلى حماية البلدان من عواقب الاستخدام غير القانوني خارج الحدود الإقليمية لمثل هذه التدابير.

وأضافت المصادر الأوروبية أن سنوات رئاسة ترامب كشفت عن نقاط ضعفنا وعلينا القضاء عليها.. نحن نتحدث عن مكانة الاتحاد الأوروبي في العالم وعن القدرة على امتلاك قوة اقتصادية ومالية كافية.