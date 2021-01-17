رداً على الترويكا الأوروبية منظمة الطاقة النووية الإيرانية لم نستلم الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني

طهران-سانا

أكدت منظمة الطاقة النووية الإيرانية أنها لم تستلم بعد معلومات الاستبيان المتعلق بتصميم مصنع اليورانيوم المعدني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت المنظمة في بيان اليوم رداً على بيان الترويكا الأوروبية المانيا وفرنسا وبريطانيا أن موضوع مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني المنصوص عنه في خطة العمل المشترك الشاملة بالإتفاق النووي والذي كلف مجلس الشورى الإسلامي منظمة الطاقة النووية الإيرانية به يختلف تماماً عن موضوع إنتاج وقود السيليسيد المتطور لإستخدامه في مفاعل الأبحاث بطهران .

ولفت البيان إلى أن برنامج انتاج الوقود المتطور السيليسيد المنصوص في التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم إرساله في بادئ الأمر قبل أكثر من عامين الى الوكالة الدولية كما زودت الأخيرة طيلة هذه الفترة وخلال مراحل متعددة بالمعلومات التكميلية.

وأوضح البيان أنه فيما يخص إنتاج وقود السيليسيد يعد اليورانيوم المعدني منتجاً ثانوياً في هذه العملية والذي يتم الإنتقال منه فوراً ومن دون التوقف الى مرحلة إنتاج وقود السيليسيد المتطور معرباً عن أمل المنظمة بأن تتجنب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشارة إلى التفاصيل غير الضرورية وتعمل على الحؤول دون حصول سوء الفهم في هذا الخصوص.