السلطات الأمريكية تقيم نقاط تفتيش تأهباً لمراسم تنصيب بايدن

واشنطن-سانا

عززت السلطات في العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءاتها الأمنية وأغلقت عددا من معالمها الشهيرة مع إقامة نقاط تفتيش على مداخل وسط المدينة استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من كانون الثاني الجاري.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه سيتم نشر نحو 25 ألفا من قوات الحرس الوطني في العاصمة لتامين مراسم تنصيب بايدن وخاصة بعد حادثة اقتحام مقر الكابيتول من قبل أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ماثيو ميلر مدير المكتب الميداني لجهاز الخدمة السرية في واشنطن للصحفيين: “لا يمكننا أن نسمح بتكرار الفوضى والممارسات غير القانونية التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم الأسبوع الماضي”.

من جهتها أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية إغلاق منطقة ناشيونال مول وعدد من المعالم في واشنطن حتى يوم الـ21 من كانون الثاني على الأقل.

يشار إلى أن عددا من مستشارى البيت الأبيض استقالوا من مناصبهم على خلفية اقتحام بعض أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي فيما يواجه الرئيس المنتهية ولايته دعوات متزايدة لعزله من منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.