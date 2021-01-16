مسرحية الغابة الضائعة ضمن عروض مهرجان مسرح الطفل بحمص

حمص-سانا

لامست مسرحية الغابة الضائعة التي استضافتها خشبة مسرح دار الثقافة ضمن فعاليات مهرجان مسرح الطفل بحمص عالم الصغار وحاكت مخيلتهم.

وحول المسرحية التي قدمتها فرقة هابي ماجيك أوضح مؤلفها ومخرجها حسن شيخ الزور في تصريح لوكالة سانا أن العرض يسعى لمخاطبة الشرائح العمرية كافة ويقدم للطفل معاني هادفة كالإنسانية والوفاء والمحبة والتكافل.

بدوره بين رضوان غنطاوي مدير الفرقة أن المسرحية تخللتها فقرات تسلية ومرح لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال منها فقرة الساحر وفقرة فهيم الفهمان من مسرح العرائس وكرنفال المرح الذي شاركت فيه شخصيات كرتونية محببة للأطفال.

لارا أحمد