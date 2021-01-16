الحسكة.. إدخال بئرين جديدين بالخدمة في مشروع علوك

الحسكة-سانا

أدخلت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة بئرين جديدين من آبار مشروع مياه علوك بالخدمة ليصبح عدد الآبار العاملة في المشروع حاليا 21 بئراً.

وبين مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة أنهت صيانة البئرين اللازمة وتم إدخالهما في الخدمة ليساهمها إضافة إلى الآبار العاملة في استقرار ضخ المياه للمشتركين في مدينة الحسكة والريف الغربي مؤكداً أن عمليات الصيانة التي يتم تنفيذها في مشروع علوك بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر مستمرة لصيانة المشروع بشكل كامل.

يشار إلى أن عدد آبار مشروع علوك 34 بئراً إضافة إلى 12 مضخة مياه أفقية يتم من خلالها إنتاج كمية مياه تقارب 80 ألف متر مكعب يومياً.