مياه طرطوس: إجراء صيانة واستبدال خطوط ضمن أحياء المدينة وفي عدة مناطق بريف المحافظة

طرطوس-سانا

قامت الورشات الفنية التابعة لمؤسسة المياه في محافظة طرطوس خلال اليومين الماضيين بإصلاح واستبدال خطوط ومضخات ضمن أحياء المدينة وفي مناطق عدة بريف المحافظة.

وأوضح المهندس نزار جبور مدير مؤسسة المياه في تصريح لمراسلة سانا أن فنيي وعمال الصيانة قاموا بإصلاح العطل على خط التوتر المستقل المغذي لمشروع جرد القدموس وإصلاح المضخة الأفقية الثانية في مشروع البغلة (المحطة الأولى) مع إصلاحات أخرى فيها لتكون المحطة مجهزة بشكل كامل مع إصلاح مجموعة التوليد في المحطة الأولى لذات المشروع.

وأشار جبور إلى إصلاح العديد من العدادات وخطوط الإسالة بأقطار مختلفة وتبديل رولمانات وتنزيل غاطسات في كل من ضهر البياطرة والصفصافة وبحوزي وتل الترمس والدردارة ودوير الشيخ سعد وغيرها إضافة إلى إصلاح أعطال الآليات التابعة لها والمستخدمة في إصلاح تلك الأعطال.

وأضاف جبور أنه إضافة إلى تلك الأعمال تقوم الورشات الفنية بمعالجة مشكلة تسريب المياه والأعطال الكهربائية المغذية لمحطات التوليد كإصلاح الكابل الرئيس المغذي لمجموعة التوليد في محطة بلوزة الثالثة.

وأكد جبور أن المؤسسة تعمل بكامل طاقتها وبشكل دائم دون انقطاع على إصلاح مختلف الأعطال وإجراء الصيانة واستبدال الخطوط والتجهيزات المتعلقة بشبكة المياه وكل ما يلزم في هذا الإطار لضمان وصول مياه شرب بمواصفات جيدة لجميع المواطنين في كل أرجاء المحافظة.