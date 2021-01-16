إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجومين في قريتي العزبة وأبو حمام بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجومين منفصلين بعبوتين ناسفتين في قريتي العزبة وأبو حمام بريف دير الزور الشمالي والشرقي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن عبوة ناسفة انفجرت بمجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” في منطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا.

وفي الريف الشرقي للمدينة أصيب اثنان من مسلحي ميليشيا “قسد” بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب أحد الحواجز العسكرية في بلدة أبو حمام.

وشهدت قرية العزبة فلتاناً أمنياً في ظل سيطرة ميليشيا “قسد” على المنطقة حيث استشهد أمس الأول أحد وجهاء عشيرة البكير بإطلاق النار عليه فيما استشهد السبت الماضي طفل وأصيبت والدته بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الأمريكي بقذائف الهاون على المنطقة.