استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس

واشنطن-سانا

قدم وزير الصحة الأمريكي اليكس عازار استقالته على خلفية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من الشهر الجاري.

ونقلت شبكة (سي ان ان) عن عازار قوله في خطاب استقالته تم تسليمه هذا الأسبوع.. إن “تصرفات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ومؤيديه شوهت إرث الإدارة الأمريكية” مضيفا.. “لسوء الحظ فإن الإجراءات والخطابات التي أعقبت الانتخابات خاصة خلال الأسبوع الماضي تهدد بتشويه الموروثات التاريخية وغيرها لهذه الإدارة”.

ووفق الشبكة الأمريكية فإن عازار سيبقى في منصبه حتى الـ 20 من الشهر الحالي.

واستقال عدد من مستشاري البيت الأبيض من مناصبهم على خلفية اقتحام بعض أنصار ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي فيما يواجه الرئيس المنتهية ولايته دعوات متزايدة لعزله من منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.