اختبار روسي يكشف السلالة المتحورة لكورونا خلال 90 دقيقة

موسكو-سانا

أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين الروسية اليوم تصميم نظام اختبار يكشف السلالة البريطانية لفيروس كورونا خلال 90 دقيقة.

وقالت الهيئة في بيان وفق ما نقلت وكالة نوفوستي.. إن “معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في المؤسسة صمم نظام اختبار للكشف عن السلالة البريطانية يستطيع تمييز الشكل المتحور للفيروس بفضل استخدام تسلسلات مطردة خاصة للنيوكليوتيدات”.

وأضافت الهيئة في بيانها.. “إن استخدام تكنولوجيا التضخيم الإيزومتري يسمح بإجراء التحليل خلال 5ر1 ساعة من لحظة أخذ العينة وحتى الحصول على النتيجة” مشيرة إلى أن “الاختبارات الكلاسيكية تستغرق ثلاثة أضعاف هذا الوقت”.

وكانت رئيسة إدارة الرقابة وحماية المستهلك في روسيا آنا بوبوفا أعلنت أمس اكتشاف ما يقارب الـ 1500 إصابة بالسلالة المتحورة لكورونا في البلاد.