الهند تبدأ حملة تطعيم 300 مليون شخص ضد كورونا

نيودلهي-سانا

أطلقت الهند اليوم أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم حتى الآن.

ونقلت (ا ب) عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوله.. إن “الهند تطلق أكبر برنامج تطعيم ضد كورونا ولا توجد دولة أطلقت حملة تطعيم بهذا الحجم في التاريخ” .

وتعتزم الحكومة الهندية تطعيم 300 مليون شخص حتى تموز المقبل أي ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة.

وفي إطار الحملة سيتم تطعيم نحو 30 مليون موظف صحي ومن العاملين في الخطوط الأمامية يليهم 270 مليونا من الأشخاص العاديين ممن تجاوزوا سن الـ50 عاما أو الأكثر عرضة للخطر.

وكانت الهند أعلنت موافقتها على استخدام نوعين من اللقاح ضد فيروس كورونا وهما البريطاني اكسفورد استرازينيكا ولقاح كوفاكسين المحلي الذي طورته شركة باهارات بايوتيك .

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 10 ملايين و543 ألفا و659 فيما وصلت الوفيات إلى 152 ألفا و 130 حالة.