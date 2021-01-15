واتساب تقرر تعليق تحديث سياساتها بشأن حفظ بيانات المستخدمين

نيويورك-سانا

قررت شركة “واتساب” تعليق تحديث سياساتها بشأن حفظ بيانات المستخدمين والذي أثار جدلاً واسعاً ودفع العديد من المستخدمين للتخلي عن التطبيق.

وأشارت “واتساب” في بيان لها اليوم إلى أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم على التطبيق بحلول 8 شباط المقبل كما أعلن سابقاً وسيكون بوسع المستخدمين التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 أيار المقبل.

وقالت “واتساب” إنها لن تقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لـ “فيسبوك” مضيفة أن تحديثها الأخير يتضمن “معلومات شفافة” حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين.

وأثارت خطط “واتساب” لتحديث سياساتها في مجال الخصوصية قلقاً لدى العديد من المستخدمين حيث أعلن سابقاً أن تطبيق “واتساب” سيتقاسم المعلومات مع منتجات أخرى لشركة “فيسبوك” بهدف “تحسين عمل الخدمات التي تقدمها الشركة”.

وتم إبلاغ المستخدمين بضرورة قبول السياسات الجديدة أو إزالة التطبيق بحلول 8 شباط القادم وذلك باستثناء المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.