لأول مرة في العالم.. عملية زرع مزدوجة لذراعين وكتفين لمريض في فرنسا

باريس-سانتا

تمكن أطباء في مستشفى إدوار إيريو الفرنسي ولأول مرة في العالم من زرع زراعين وكتفين لرجل أيسلندي الجنسية وذلك خلال عملية جراحية واحدة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مؤسسة أوسبيس سيفيل دو ليون المتخصصة قولها: “استغرقت عملية الزرع المزدوجة 15 ساعة وتطلبت حشد عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة” مؤكدة أن المريض كان في حالة مستقرة صباح اليوم.

واعتبرت المؤسسة هذه العملية هي الأولى من نوعها عالميا إذ إن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين.

وكانت تقارير لوسائل إعلام محلية أشارت إلى أن ذراعي المريض البالغ من العمر 48 عاماً بترتا عندما كان في السادسة والعشرين بعد تعرضه للصعق بالكهرباء على خط توتر عال.