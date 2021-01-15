مهرجان ربيع الطفولة خلال العطلة الانتصافية

حمص-سانا

أطلقت مديرية ثقافة حمص اليوم مهرجان ربيع الطفولة بمناسبة العطلة الانتصافية بهدف تقديم نشاطات ترفيهية وتثقيفية مفيدة للأطفال في المركز الثقافي بحمص.

المهرجان الذي يحمل في جعبته باقة من الفعاليات الثقافية الفنية المنوعة يستمر حتى الـ23 من الشهر الحالي ويتضمن معرض كتاب وورشات رسم وأشغالاً يدوية ومسابقات ترفيهية وعروض أفلام ومسرحيات وجلسات قراءة.

صبا وسوف مديرة قسم الأطفال واليافعين في ثقافة حمص أشارت في تصريح لسانا الثقافية إلى أن نشاطات المهرجان ركزت على فئة الأطفال واليافعين عبر نشاطات تفاعلية تهدف إلى تكريس قيم الأمانة والصدق والصداقة والتعاون لافتة إلى أنه تم تجهيز وإعداد نشاطات ترفيهية و مسابقات باللغة الإنكليزية بالإضافة لنشاط قراءة يقدمه فريق اليافعين موجه للأطفال بإشراف كتاب وقاصين وفقرات توعية عن وباء كورونا.

سعيد طوقتلي مدير فرقة هابي ماجيك أشار إلى أن الفرقة قدمت مسرحية “الحارس الأمين” وغداً ستقدم “الغابة الضائعة” حيث تتضمن كل منهما قصصاً إنسانية تكرس الأخلاق والسلوك الإيجابي بالمجتمع بالإضافة لفقرة رقص تعبيري وموسيقا وألعاب ومسابقات ترفيهية بمشاركة الأطفال.

الأطفال مروة السالم ومحمد الأشقر وغنى نيصافي عبروا عن استمتاعهم بالعروض و المسابقات التي تملأ أوقات فراغهم بالعطلة متمنين إدراج الرحلات التاريخية لمواقع أثرية داخل المدينة وخارجها ضمن نشاطات المهرجان بإشراف أدلاء سياحيين وندوات تعرف الأطفال واليافعين بالمواقع والقلاع الأثرية و أهميتها التاريخية.

رشا المحرز