مجلس النواب اللبناني يقر قانون تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا

بيروت-سانا

أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي الى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في لبنان.

وتمت الموافقة بالإجماع على اقتراح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في الجلسة التشريعية للمجلس بصفة العجلة اليوم وشدد فيه على وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام كل الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب اللبناني عاصم عراجي إن “ما يشهده لبنان حالياً من تزاحم على أبواب المستشفيات وإشغال الأسرَة كلها وأجهزة التنفس الاصطناعي لم تشهده البلاد في أحلك الأيام” مضيفاً: “نحن نعالج ما ينتج من مضاعفات من الفيروس ووزارة الصحة بدأت باتصالاتها مع الشركات المنتجة للقاح”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 44 وفاة و6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.