الحرارة حول معدلاتها غداً وامطار على المناطق الشمالية الغربية والساحلية

دمشق- سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات في المناطق الشمالية الغربية والساحلية وخلال ساعات المساء والليل يمتد الهطل تدريجياً إلى أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً والرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً بالساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 14/7

المنطقة الجنوبية 13/6

المرتفعات الجبلية 5/1

المنطقة الوسطى 15/7

المنطقة الساحلية 16/12

المنطقة الشمالية 14/5

منطقة الجزيرة 13/6

المنطقة الشرقية 16/7

منطقة البادية 15/4/