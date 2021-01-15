ظريف: العالم سيكون أفضل دون نظام ترامب

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العالم سيكون أفضل دون نظام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية ارنا عن ظريف قوله في تغريدة على تويتر اليوم.. إن “الضرر الذي ألحقه نظام ترامب بالإنسانية ليس كافياً من وجهة نظر متطرفي هذا النظام”.

وندد ظريف بقرار واشنطن الصاق صفة الإرهاب بحركة “أنصار الله” اليمنية مشدداً على أن هذا القرار “يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن”.

وأكد أن “أكاذيب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العدائية ضد إيران تكشف تجاهل إدارته المنتهية ولايتها للسلام”.