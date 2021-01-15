إصابات كورونا في إفريقيا تتخطى الثلاثة ملايين و 176 ألفاً

أديس أبابا-سانا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية وصل إلى 3 ملايين و176 ألفاً و575 حالة حتى اليوم.

وأوضح المركز في تقرير له اليوم أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 76752 حتى الآن فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 2594088 حالة.

وأضاف إن “منطقة جنوب إفريقيا هي أكثر المناطق المتضررة من المرض فيما يخص عدد الإصابات تليها منطقة شمال إفريقيا”.

وتتضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس في القارة السمراء جنوب إفريقيا بـ1296806 إصابات ثم المغرب بـ456334 وتونس بـ170895 ومصر بـ153741 وإثيوبيا بـ129922.