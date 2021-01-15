بكين: الرسوم الجمركية الأميركية على الصين تضر بمصالح واشنطن

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تقوم على المنفعة المتبادلة.. وفرض الرسوم الجمركية تضر بمصلحة واشنطن قبل أي طرف آخر.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان قوله في مؤتمر صحفي اليوم تعليقاً على تقرير اقتصادي صدر عن مجلس الأعمال الأمريكي الصيني إن “محتوى التقرير أظهر بشكل كامل أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة وإن الحرب التجارية ضد الصين لن تحل المشكلات الخاصة بالولايات المتحدة ولكنها ستلحق الضرر بمصلحة الآخرين ومصلحتها أيضاً”.

ويظهر التقرير أن الولايات المتحدة استفادت طويلاً من التجارة مع الصين وأن الصادرات الأميركية الموجهة إليها دعمت نحو 1.2 مليون وظيفة في الولايات المتحدة في عام 2019 فيما أسفرت الحرب التجارية عن أعلى خسارة تقدر بنحو 245 ألف وظيفة.

وأضاف تشاو “نأمل من الجانب الأمريكي الاستماع بعناية إلى الأصوات العقلانية في الولايات المتحدة والعمل مع الصين لخلق أجواء مواتية للتنمية السليمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لتعزيز الرفاه المشترك لشعبي البلدين”.