مقتل اثنين من مسلحي ميليشيا (قسد) وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بريف دير الزور

دير الزور-سانا

قتل مسلحان من ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وأصيب 5 آخرون في هجومين منفصلين بريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قيادياً من ميليشيا (قسد) ومرافقه قتلا في إطلاق الرصاص على السيارة التي يستقلانها قرب نهر الفرات بمدينة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.

وفي هجوم ثان أصيب خمسة مسلحين تابعين لميليشيا (قسد) جراء استهداف حاجز تابع لهم برصاص اسلحة رشاشة في محيط بلدة أبو حمام شرق دير الزور.

وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا (قسد) في مناطق الجزيرة السورية كان آخرها أول من أمس عندما قتل مسلح تابع للميليشيا عبر إطلاق الرصاص عليه في كراج مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.