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الجيش اليمني واللجان الشعبية يصدون هجوماً لمرتزقة العدوان السعودي

2021-01-15

صنعاء-سانا

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما واسعا لمرتزقة العدوان السعودي على محافظة مأرب وسط البلاد اليوم.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش واللجان الشعبية صدوا هجوما واسعا لمرتزقة العدوان من مسارين في مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب لافتا إلى أن الهجوم استمر لعشر ساعات وتم خلاله تدمير 4 آليات مدرعة إضافة إلى مقتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان بينهم متزعمون.

كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من محاصرة مجاميع من المرتزقة وأسر العشرات منهم لافتا إلى فشل طيران العدوان في فك الحصار عنهم رغم شنه عشرات الغارات.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ الـ26 من آذار عام 2015 بمختلف صنوف الأسلحة مخلفا عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكوارث إنسانية على مختلف الصعد.

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