إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق لجنة الحماية والصمود في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور قوله إن قوات الاحتلال اعتدت بقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي انطلقت في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل تنديداً بمحاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضيهم ما أدى إلى إصابة فلسطينية بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب شاب فلسطيني بجروح وآخرون بحالات اختناق في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة في كفر قدوم

إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قدوم شرق قلقيلية واعتدت على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً بقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرتين مناهضتين للاستيطان في مدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية.