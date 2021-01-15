انطلاق منافسات النهائي الوطني العاشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات

الجمعة / 15 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوغدانوف يبحث مع بيدرسن تعزيز عملية تسوية الأزمة في سورية
2021-01-13
تنسيق استخباري أمريكي إسرائيلي حول العدوان الجوي على سورية
2021-01-13
جامعة روسية تطبع نموذجاً ثلاثي الأبعاد لآثار تدمر
2021-01-13
الشهاوي: ارتباط وثيق بين الاحتلال واعتداءات الإرهابيين في سورية
2021-01-13
أكاديمي سلوفاكي: الاحتلال الأمريكي لجزء من الأراضي السورية خرق فاضح للقانون الدولي
2021-01-13
الجعفري: الاحتلال يواصل ممارساته القمعية منذ عقود بحق أهالي الجولان السوري المحتل
2021-01-12
الجعفري: ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سورية وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
2021-01-12
محليات
تنظيم 127 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص
2021-01-15
الحرارة حول معدلاتها وأمطار خفيفة متوقعة على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة
2021-01-15
هطلات مطرية في معظم المحافظات أغزرها 70 مم في مصياف بحماة
2021-01-15
القبض على 5 أشخاص يتاجرون بالغاز المنزلي بطرق غير قانونية في حمص
2021-01-14
التعليم العالي تحدد موعد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية
2021-01-14
صباغ يؤكد للسفير الإيراني بدمشق عمق ومتانة العلاقات بين البلدين
2021-01-14
التعليم العالي تدعو الطلاب المرشحين للمنح المقدمة من مصر لاستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة
2021-01-14
رياضة
أتلانتا يهزم كالياري بثلاثية في كأس إيطاليا
2021-01-15
بلباو يقصي ريال مدريد عن السوبر الإسباني ويضرب موعداً مع برشلونة في النهائي
2021-01-14
المنتخب الجزائري يهزم نظيره المغربي بكأس العالم لكرة اليد
2021-01-14
برشلونة يعلن قائمة المرشحين النهائيين على مقعد رئاسة النادي
2021-01-14
الاتحاد الكولومبي يعلن تعيين رويدا مدرباً للمنتخب الوطني
2021-01-14
فوز الاتحاد على الوثبة في دوري كرة السلة للرجال
2021-01-14
اتحاد كرة القدم يعلن خسارة جبلة أمام الحرجلة لاعتداء مشجع على الحكم
2021-01-14
اقتصاد
وزارة الزراعة: أكثر من 616 ألف تلقيحة اصطناعية للأبقار وترخيص 433 مدجنة
2021-01-15
صندوق النقد الدولي يحذر من اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة
2021-01-15
ارتفاع أسعار الذهب
2021-01-15
10 سيارات جوالة لبيع المواد المدعومة عبر البطاقة الالكترونية في حي الرميلة بجبلة
2021-01-15
انخفاض أسعار النفط
2021-01-15
ضبوط في عدد من المحافظات تتضمن مخالفة أفران ومطاعم ومحلات بيع مواد غذائية
2021-01-14
زراعة السويداء تبيع 27 ألف غرسة زيتون وفستق حلبي
2021-01-14
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بمشاركة 41 فريقاً… انطلاق منافسات النهائي الوطني العاشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات
وصول أول طائرة إلى مطار حلب الدولي من بيروت بعد استئناف العمل فيه
34 قتيلاً ومئات الجرحى ضحايا زلزال إندونيسيا
انطلاق منافسات النهائي الوطني العاشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات
2021-01-15
تصوير: محمد السعدوني
المسابقة البرمجية السورية للجامعات
2021-01-15
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