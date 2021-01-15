بمشاركة 41 فريقاً… انطلاق منافسات النهائي الوطني العاشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات

دمشق-سانا

بمشاركة 41 فريقا من مختلف الجامعات والهيئات التعليمية السورية “الحكومية والخاصة” انطلقت اليوم منافسات النهائي الوطني العاشر للمسابقة البرمجية السورية للجامعات “SCPC” والذي تنظمه لعام 2021 الجامعة الافتراضية السورية وإدارة المسابقة البرمجية السورية.

ويعد النهائي الوطني الحدث العلمي الأبرز بين النشاطات الجامعية العلمية السورية وفق تصريح الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية لـ سانا حيث يضم نخبة الطلاب الجامعيين المبرمجين والمدربين والأكاديميين السوريين العاملين في مجال المعلوماتية مبينا أنه يقام هذا العام بأسلوب جديد وعن بعد عبر منصة المسابقة العالمية “أون لاين” نتيجة الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور عجمي أن الجامعة الافتراضية السورية اتفقت مع الجهات الإقليمية والدولية المشرفة على المسابقة استنادا إلى الاعتمادية الأكاديمية للمراكز الامتحانية بأن تجرى المسابقة عن بعد وبالوقت نفسه من مراكز الجامعة الامتحانية المنتشرة في المحافظات للاستفادة مما تمتلكه من مقومات “مراقبة بالكاميرات وآليات ضبط وأمان معلوماتي تسمح بضمان اعتمادية المسابقة وشفافيتها وحسن سيرها عن بعد”.

ولفت الدكتور عجمي إلى أنه يتم الإشراف على المسابقة من قبل لجنة الحكام والممثلين الإقليميين والإدارة السورية للمسابقة انطلاقا من صالة المراقبة المركزية في مقر الجامعة الافتراضية الموجود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبينا أن الفرق المتنافسة تتأهل وفقا لنتائجها إلى المسابقة الإقليمية العربية ومن ثم إلى العالمية.

ويتألف كل فريق مشارك بالمسابقة من ثلاثة أعضاء ومدرب ويعمل الفريق على حاسوب واحد لحل مجموعة من المسائل الحياتية برمجياً خلال خمس ساعات متواصلة حيث يحصل على المركز الأول من ينجح في حل أكبر عدد من المسائل في أقصر وقت.

هيلانه الهندي