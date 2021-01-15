إدراج خدمتين تتعلقان بعمل المصالح العقارية في مركز خدمة المواطن بجبلة

اللاذقية-سانا

في إطار التوسع بالخدمات المقدمة للمواطنين في مراكز خدمة المواطن أدرجت محافظة اللاذقية خدمتي مخطط إفراز عقاري وبيان مساحة في مركز خدمة المواطن بمدينة جبلة بعد التنسيق مع مديرية المصالح العقارية.

وذكر رئيس فريق إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمحافظة المهندس أحمد محمد حمودي لمراسل سانا اليوم أن إضافة الخدمتين في مركز جبلة تمت حاليا كمرحلة تجريبية على أن يتم إدراجها في باقي مراكز خدمة المواطن المحدثة في مدينتي القرداحة وجبلة لافتا إلى أنه تم إعداد الربط الشبكي بين مكتب الارتباط في مبنى مديرية المصالح العقارية باللاذقية ومركز خدمة المواطن في مدينة جبلة وإعداد كل البرامج المطلوبة.

وأكد أن هذا الإجراء يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والمال وتجميع أكبر عدد من الخدمات في مكان ضمن المكان نفسه ولا سيما أن طلب هاتين الخدمتين كان يضطر فيه المواطن لمراجعة مبنى المديرية باللاذقية.

ويقدم المركز أيضا خدمات الشؤون المدنية من بيان قيد فردي وعائلي وزواج وطلاق وولادة ووفاة وسجل عدلي إضافة إلى خدمات تتعلق بعمل مجلس مدينة اللاذقية وهي مخططات كروكي وموقع عام ودلالة وشرح تنظيمي.

وكان مركز خدمة المواطن في مدينة جبلة تم افتتاحه خلال حزيران الماضي وتبلغ مساحته 300 متر مربع ليكون أحد 4 مراكز رئيسة تتوزع بمراكز المدن الأخرى في المحافظة وهي اللاذقية والقرداحة والحفة.