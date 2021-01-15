واشنطن بوست: حالة تأهب أمني وتحذيرات من وقوع أعمال عنف بالتزامن مع تنصيب بايدن

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن سلطات إنفاذ القانون في أنحاء الولايات المتحدة في حالة تأهب أمني تحسبا لوقوع أعمال عنف أو هجمات بالتزامن مع موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العشرين من الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحذيرات الأمنية من وقوع هجمات جديدة على غرار ما حدث في السادس من الشهر الجاري عند اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب تتزايد وسط توقعات أجهزة الأمن الأمريكية بأن يستخدم تابعون لجماعة اليمين المتطرف أسلحة نارية ومتفجرات خلال تجمعات احتجاجية أو هجمات محتملة على واشنطن أو البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وخبراء مستقلين قولهم إن تحريض ترامب مؤيديه قبل اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي أدى إلى حشد “حركة متطرفة” على مستوى البلاد وتغذية أولئك العازمين على تعطيل نقل السلطة إلى بايدن والطعن بعنف في شرعية الانتخابات لأشهر وربما سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الأمنية في حفل التنصيب المقرر في واشنطن يوم الأربعاء المقبل ستكون الأكثر تشديدا على الإطلاق فيما أوضحت ريتا كاتز المديرة التنفيذية لمجموعة “سايت” التي تراقب الجماعات المتطرفة واستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي أن شعارات المؤيدين لترامب والمعارضين لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي انتهت بفوز بايدن بدأت تتغير من (سنفوز بهذا) إلى (هذه المعركة ستكون طويلة).

وأشارت كاتز إلى أن الإجماع السائد عبر الحركات المشاركة أو الداعمة لحصار الكونغرس هو أنهم “سيمضون قدما في أفعالهم”.

ونبهت السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى ضرورة الاستعداد لاحتمال وقوع هجمات في المباني التشريعية في مختلف الولايات خلال الأيام التي تسبق تنصيب بايدن فيما أعلن حاكم ولاية مكسيكو حالة الطوارئ أمس وقال إن “هناك سببا يدعو للاعتقاد بأن مثيري الشغب سيضعون أمن المشرعين والعاملين في المجالس التشريعية والرأي العام في خطر وسيدمرون المباني العامة والتاريخية في الولاية”.