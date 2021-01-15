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قوات الاحتلال تغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل

2021-01-15

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية التوانة جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية وأغلقت جميع مداخلها.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية ومنعت الفلسطينيين من الخروج منها أو الدخول إليها.

وأوضح الجبور أن الاحتلال يحاول منع الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب من الوصول إلى القرية للمشاركة في وقفة دعت اليها القوى الوطنية الفلسطينية احتجاجا على اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على أهالي القرية وأرضهم وممتلكاتهم.

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