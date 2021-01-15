تنظيم 127 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص

حمص-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال الأسبوع الحالي 127 ضبطاً تموينياً بحق عدد من الفعاليات التجارية المخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن الضبوط شملت الاتجار بمادة البنزين المدعوم والتصرف بها بشكل غير مشروع على تحويلة طرطوس والاتجار بالمشتقات النفطية المدعومة بهدف تحقيق ربح مادي.

كما شملت الضبوط وفق اليوسف محطة محروقات على مفرق الزعفرانة بمخالفة حجب مادة البنزين عن التداول والتوقف عن البيع إلى جانب ضبط الفي ليتر مازوت ضمن سيارة “فان” في بلدة تلدو بقصد الاتجار بالمادة المدعومة موضحا أنه تم أيضا تنظيم ضبوط بمخالفات إنتاج وتعبئة الخبز التمويني ومخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير والبيانات ودراسات التكلفة.

وبين أنه تم ضبط 70 كيس اسمنت أسود في تلدو ضمن سيارة شاحنة بهدف الاتجار بها ومطعم بحي الزهراء بمخالفة حيازة لحم نتر فروج غير صالح للاستهلاك البشري ومحل في حي الوعر بمخالفة ذبح أنثى العواس خارج المسالخ الرسمية ومحل في حي الإنشاءات بمخالفة حيازة وعرض مواد مجهولة المصدر للبيع ومحلات في أحياء بابا عمرو وباب السباع والوعر والخالدية وفي قرية الديبة بمخالفة حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية للبيع.