منح استمارتي تأهيل سياحي بكلفة 700 مليون ليرة لمشروعين في طرطوس

طرطوس-سانا

منحت وزارة السياحة عبر مديريتها في طرطوس استمارتي تأهيل سياحي لمطعم من سوية ثلاث نجوم ومقهى من سوية نجمتين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التكلفة الاستثمارية الاجمالية لاستمارتي التأهيل 700 مليون ليرة سورية حيث تبلغ طاقة المطعم والمقهى الاستيعابية 92 كرسي إطعام و23 طاولة ويؤمنان العديد من فرص العمل لخريجي المعاهد الفندقية والاختصاصات المتعددة.

وكانت وزارة السياحة وبهدف دعم قطاع السياحة وإعادة ألقه وافقت في تشرين الثاني الماضي على منح تراخيص لتسعة مواقع استثمارية في محافظة طرطوس مهيأة بشكل جيد ومدروسة قانونيا وفنيا وتنظيميا إضافة إلى منح رخصة إشادة سياحية لموقع مشروع المارينا على الكورنيش العائد بملكيته لمجلس مدينة طرطوس.