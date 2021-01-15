البرازيل تسجل أكثر من 1000 وفاة و67 ألف إصابة جديدة بكورونا

برازيليا-سانا

سجلت البرازيل 1131 وفاة و67758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات بالوباء في البلاد ارتفع إلى 207095 والإصابات إلى 8324294.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة وفي المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وتشهد البرازيل موجة ثانية من تفشي كوفيد19 مع زيادة كبيرة بالإصابات منذ كانون الأول الماضي ما دفع نظام الرعاية الصحية العامة إلى حافة الانهيار في عدة مناطق.