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إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز المليونين والوفيات نحو 45 ألفاً

2021-01-15

برلين-سانا

سجلت ألمانيا ألفا و113 حالة وفاة و22 ألفا و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليتجاوز عدد الإصابات في هذا البلد عتبة المليونين.

ووفق معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية فإن عدد الإصابات بالفيروس وصل في ألمانيا حتى الآن إلى مليونين و958 بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 44 ألفا و994 حالة.

ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل خلال اجتماع لمسؤولي حزبها أمس إلى تشديد كبير للقيود في محاولة للسيطرة على الوباء وقالت: “بالإمكان لجم الفيروس فقط من خلال تدابير إضافية كبيرة”.

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