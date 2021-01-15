بلباو يقصي ريال مدريد عن السوبر الإسباني ويضرب موعداً مع برشلونة في النهائي

مدريد-سانا

تأهل أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويدين بلباو بالفضل في الفوز لنجمه راؤول غارسيا الذي سجل هدفي الفريق الباسكي في الدقيقتين 18 و38 فيما سجل هدف ريال مدريد الوحيد الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز يواجه أتلتيك بيلباو برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني المقرر إقامته الأحد المقبل.

يذكر أن برشلونة حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الأربعاء بتغلبه على ريال سوسيداد بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.