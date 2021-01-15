الدوما الروسي: الولايات المتحدة تفرض لقاحاتها على دول أوروبية

موسكو-سانا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء لقاحات أمريكية ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فولودين قوله في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية اليوم: “نرى ما يحدث في أوروبا حيث تفرض الولايات المتحدة الأمريكية فقط منتجها الخاص دون غيرها وفي نفس الوقت تجعلهم يشترونه في محاولة للحفاظ على هذا الاحتكار بهذه الوسائل من أجل كسب المال”.

وأضاف إن “الحكومات الأوروبية بضغط من الولايات المتحدة تحاول منع الدول التي ترغب في شراء لقاحات من روسيا أو الصين… وهو أمر غير مقبول” مضيفاً إن “روسيا تدين هذا التصرف ومن الضروري فتح السوق حتى تتاح لأي دولة طورت لقاحاً فرصة لتوريده إلى دولة أخرى”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار في وقت سابق إلى أن روسيا مستعدة لتنظيم إنتاج اللقاح في منشآت الشركات الأجنبية داعياً إلى تنظيم إنتاج اللقاح في الدول المستوردة وليس مجرد البيع المباشر.

ويعد لقاح “سبوتنيك في” أول لقاح يسجل ضد فيروس كورونا المستجد في العالم والذي طوره معهد غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة ويتم إنتاجه بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.