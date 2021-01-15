سامسونج تعلن عن اطلاقها جالكسي اس 21 ألترا

سيؤول-سانا

أعلنت شركة سامسونج للصناعات الإلكترونية عن إطلاقها هاتفها الجديد من نوع جالكسي اس21 ألترا.

وذكر الموقع الرسمي للشركة أن الجهاز الجديد يتميز بشاشة قياس 8ر6 إنش بدقة 1440/3200 بكسل وكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية اضافة إلى معالج ثماني النواة يدعم شبكات الجيل الخامس وبطارية 5000 امبير تدعم الشحن السريع.

وأضافت الشركة أن هاتفها الجديد يتميز عن غيره بتصميم مميز للغاية قادر على مقاومة الماء والأتربة لكونه مصنوعاً من المعدن الألومنيوم ومغطى بالزجاج من الأمام والخلف.

وتعتبر شركة سامسونج من الشركات التي تحتل مواقع الصدارة في إنتاج الأجهزة المحمولة وتعمل بشكل مستمر على إطلاق اصدارات جديدة لتغزو بها الأسواق العالمية.