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المنتخب الجزائري يهزم نظيره المغربي بكأس العالم لكرة اليد

2021-01-14

القاهرة-سانا

حقق المنتخب الجزائري فوزاً مثيراً على نظيره المغربي بفارق هدف واحد بنتيجة 24/23 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر.

ورغم البداية القوية للمنتخب المغربي الذي أنهى الشوط الأول لمصلحته بفارق سبعة أهداف بنتيجة 15/8 استطاع المنتخب الجزائري العودة إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني وقلب النتيجة لمصلحته مسجلاً 16 هدفاً ولم يسمح لمنافسه بهز شباكه سوى في 8 مناسبات ليخرج فائزاً في اللقاء بفارق هدف واحد.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب الجزائري فرق المجموعة السادسة بانتظار مباراة المنتخبين الآخرين في المجموعة البرتغال وآيسلندا واللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

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