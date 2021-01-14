الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان: التمسك بالمقاومة لمواجهة الاحتلال

بيروت-سانا

جدد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان التأكيد على التمسك بالمقاومة لمواجهة العدوان الإسرائيلي واستمرار خروقاته للسيادة اللبنانية.

وشدد الحزب في بيان له اليوم على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية والخروقات الجوية والبحرية والبرية للأجواء والمياه والسيادة اللبنانية هي دليل على عنجهية وغطرسة العدو الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن الإعتداءات على الأراضي السورية تأتي من “الخوف الإسرائيلي الدائم من موقع دمشق المحوري في المواجهة” إضافة إلى محاولات العدو مساعدة تنظيم “داعش” الإرهابي في استهداف المدنيين.

وبين الحزب أن الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة تجاه لبنان هي تأكيد على الحاجة إلى المقاومة الوطنية وسلاحها والتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة حيث إنها اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الإسرائيلي وتردعه.