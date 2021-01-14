فرنسا تفرض حظر تجول مسائي لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار كورونا

باريس-سانا

أعلنت فرنسا عزمها فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين على الأقل بدءا من الساعة السادسة مساء وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس قوله في مؤتمر صحفي اليوم إن “الإجراء سيظل ساري المفعول لمدة أسبوعين على الأقل” معتبراً أن الوضع في فرنسا “تحت السيطرة لكنه لا يزال هشا إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يومياً”.

وفيما ستظل المدارس مفتوحة حظرت الأنشطة الرياضية الداخلية مجدداً في الوقت الحالي فيما يتعين على المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي تقديم اختبار “كوفيد 19” نتيجته سلبية أجري قبل أقل من 72 ساعة كما سيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام على أن يجروا بعدها فحصاً ثانياً.

وحتى الآن يطبق في معظم أنحاء فرنسا حظر تجول ابتداء من الثامنة مساء لكن بعض أجزاء البلاد وخصوصا في الشرق الأكثر تضرراً تخضع بالفعل لحظر تجول أكثر صرامة بدءا من السادسة مساء.