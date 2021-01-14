موسكو تندد بالقيود الأمريكية المفروضة على حرية التعبير بمواقع التواصل الاجتماعي

موسكو-سانا

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقيود الأمريكية المفروضة على حرية التعبير في مواقع التواصل معتبرة أنها انعكاس لسلوك واشنطن على الساحة الدولية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم إن الولايات المتحدة تبنت في العقود الأخيرة طريقة واحدة فقط لإدارة الشؤون الدولية هي فرض العقوبات والقيود غير الشرعية مضيفةً أنه يتم تطبيق ذلك حالياً على الشبكات الاجتماعية دون قانون أو قرار قضائي وبنفس الطريقة يبعدون الشركات والمؤسسات والدول والشخصيات التي لا تروق لهم عن المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

وفي وقت سابق أعلنت شركتا تويتر وفيسبوك للتواصل الاجتماعي تجميد حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لتحريضه على العنف واقتحام انصاره إثر ذلك مقر الكابيتول وحذت الشبكات الاجتماعية الأخرى الأقل شهرة حذوهما.