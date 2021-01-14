سلطات النظام التركي تعتقل زوجين بتهمة صلتهما بغولن

أنقرة-سانا

اعتقلت قوات أمن النظام التركي زوجين بذريعة صلتهما بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه نظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله إن قوات شرطة العاصمة أنقرة تعقبت الزوجين اللذين تم البحث عنهما منذ عام 2017 وألقت القبض عليهما في اسطنبول.

وكان الزوج يعمل أستاذاً لمادة الفيزياء فيما كانت زوجته مدرسة للفلسفة قبل أن يتم طردهما بعد محاولة الانقلاب.

وتشن سلطات النظام التركي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016 حملة قمعية شديدة تستهدف معارضي اردوغان وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.