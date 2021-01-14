التعليم العالي تحدد موعد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية

دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية-الدورة الأولى لعام 2021 في مديرية تعادل الشهادات بالإدارة المركزية وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 19-1-2021 ولغاية يوم الخميس 4-2-2021.

ويشمل إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه حملة شهادات الإجازة بالطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية “قبالة وتمريض وتقانات حيوية وتخصص السمع والنطق وطب بيطري” ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم للإعلان إلى مراجعة مركز القياس والتقويم لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة الموقع الإلكتروني للمركز.

وتجري وزارة التعليم العالي امتحانا تقويميا وطنيا لمعادلة الشهادات غير السورية بناء على التعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لعام 2001 المتضمنة أسس معادلة الشهادات غير السورية وشروط الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير السورية وكيفية تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشهادات المطلوبة للتعادل.