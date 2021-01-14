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الصحة العالمية تعرب عن أسفها لاستحواذ عدد محدود من الدول على 95 بالمئة من لقاحات كورونا

2021-01-14

كوبنهاغن-سانا

أعرب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في اوروبا اليوم عن الأسف لاستحواذ عدد محدود من الدول على 95 بالمئة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مطالبا بإظهار مزيد من التضامن بشأن اللقاحات.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوغه في مؤتمر صحفي افتراضي إنه من الضروري أن “تقوم جميع الدول القادرة على المساهمة بمنح ودعم التوزيع العادل للقاحات” مشيرا إلى أن “الوضع في مواجهة الفيروس ينذر بالخطر وخصوصا أن عشر دول فقط حازت 95 بالمئة من اللقاحات”.

وأوضح كلوغه أنه “مع ارتفاع قابلية الانتقال وخطورة المرض فإن الفيروس المتحور يثير القلق وفي غياب الرقابة المتزايدة للحد من انتشاره سيكون هناك مزيد من العواقب على مرافق الرعاية الصحية التي تتعرض بالفعل للتوتر والضغط”.

ورأى كلوغه أنه بالرغم من كل هذه الضغوط “من الضروري التحلي بالتفاؤل” لافتا إلى أن “عام 2021 سيكون عاما آخر لفيروس كورونا لكنه سيكون عاما أكثر تهيئة وستكون السيطرة على الوضع أسهل”.

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