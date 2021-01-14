قائد القوات الجوية الإيرانية: لن نسمح لأحد بالاعتداء علينا

طهران-سانا

أكد قائد القوات الجوية الإيرانية العميد الطيار عزيز ناصر زاده أن إيران لم تكن من دعاة الحروب ولكنها لا تسمح لأعدائها بأي عدوان عليها أو تهديد لأمنها.

وقال ناصر زاده في كلمة له اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية في أوج قوتها وسلاح الجو الإيراني بلغ مستوى عالياً من القوة والقدرة الردعية الدفاعية لافتاً إلى أن العدو لديه تقدير خاطئ لقدرات المقاتلين والقوات المسلحة الإيرانية التي تمتلك الجاهزية الدفاعية العالية والقدرة على الرد الساحق على أي عدوان.

وتستمر إيران في تعزيز قدراتها الدفاعية حيث واصلت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم مناورات (اقتدار 99) في يومها الثاني والأخير على مساحة واسعة تمتد من سواحل مكران الإيرانية إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندى.