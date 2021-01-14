كورونا يتسبب بتأجيل مواجهة أستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم تاجيل مباراة أستون فيلا على أرضه أمام إيفرتون الأحد المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف أستون فيلا.

وجاء في بيان الرابطة: بعد تأجيل مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير التي كان من المقرر إقامتها الليلة الماضية ما زال عدد كبير من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني في الحجر الصحي مضيفاً “نتيجة لذلك وافق مجلس رابطة الدوري الممتاز على طلب أستون فيلا بتأجيل مباراته”.

من جهة ثانية ذكر البيان أن مباراة أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد المؤجلة منذ الـ4 من كانون الأول الماضي ستقام في ال23 من الشهر الجاري.

ويخضع كل لاعبي الفريق الأول في أستون فيلا وأفراد الجهاز الفني للعزل منذ الأسبوع الماضي عقب اكتشاف 14 حالة إيجابية لفيروس كورونا في النادي.