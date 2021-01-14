اكتشاف 16 سلالة جديدة لكورونا في كينيا

نيروبي-سانا

اكتشف علماء في دراسة حديثة أجريت بمعهد كينيا للأبحاث الطبية 16 سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت صحيفة “ذا إيست أفريكان” المحلية عن “تشارلز أغوتي” أحد المشاركين في البحث قوله “إن السلالات الجديدة تتميز بقدرتها على الانتشار بسرعة ومن الصعب كشف الإصابة بها في المراحل الأولى من المرض” مضيفا: “هذه الطفرات تختلف وراثيا عن السلالات الخطرة الأخرى

لكوفيد19 التي تم اكتشافها مؤخرا في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة” ومشيرا إلى أن 4 من السلالات الـ 16 عدوانية.

ولا يستبعد العلماء في كينيا أن البلاد قد تواجه تهديدا جديدا لفيروس كورونا حيث تم حتى اليوم تسجيل 98432 حالة في كينيا وبلغ عدد الوفيات 1716 شخصا.

وكانت بريطانيا وجنوب أفريقيا اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من كورونا هما أسرع انتشارا وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.